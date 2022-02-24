Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лют, 2022 07:20
velvet написав:
Похоже этот функционал по ОВГЗ в приложении не рабочий. Я вчера вечером сформировал одну заявку, чтобы посмотреть как оно у них работает. Написало сообщение, что со мной свяжется работник банка. За целый день никто из Укргаза не звонил. Заявку эта в приложении нигде не отображается, чтобы узнать её статус.
Я думаю что до 7 марта это будет удачное переразмещение ,нужно поторопиться
sens
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Додано: Чет 24 лют, 2022 15:15
Прийшло СМС від банку
--- Kartka #.... Vstanovleno limit otrymannia gotivky v bankomatakh: 2000.00 24.02.2022 12:35:02
greenozon
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Додано: Чет 24 лют, 2022 18:39
а какой тут самый дешевый вариант вывода?
в 1 терминале нет сил по копейкам долбиться
Starter
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Додано: Чет 24 лют, 2022 19:57
Starter написав:
а какой тут самый дешевый вариант вывода?
в 1 терминале нет сил по копейкам долбиться
сэп если Прозапас
sergia
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Додано: Чет 24 лют, 2022 20:05
sergia написав: Starter написав:
а какой тут самый дешевый вариант вывода?
в 1 терминале нет сил по копейкам долбиться
сэп если Прозапас
бесплатно до 6 марта включительно
sens
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Додано: Чет 24 лют, 2022 20:06
greenozon написав:
Прийшло СМС від банку
---
Kartka #....
Vstanovleno limit otrymannia gotivky v
bankomatakh: 2000.00
24.02.2022 12:35:02
Мне 20000
andreyiskra
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:52
killer bees написав:
Предыдущий документ об изменениях с 7 марта
отозвали
, теперь платный СЭП на выход планируется
с 24 марта 2022
:
для тарифов
PRO-запас
, Приватний:
•
СЭП
в другой банк –
0,3%
(min 5 грн)
killer bees
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 08:30
killer bees написав: killer bees написав:
Предыдущий документ об изменениях с 7 марта
отозвали
, теперь платный СЭП на выход планируется
с 24 марта 2022
:
для тарифов
PRO-запас
, Приватний:
•
СЭП
в другой банк –
0,3%
(min 5 грн)
может вообще отменят
sergia
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:05
прилетела смс - лимит на банкоматы 10К
кто знает - это в день?
keep
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:08
Не могу найти тариф на сайте с телефона, поэтому подскажите, плз, при переводе с валютного прозапаса на валютный прозапас будет комиссия? Или эта операция вообще не возможна?
ЗЫ и можно ли перевыпустить прозапас с истекшим сроком на вируальную карту? Или только пластик в отделении?
dr_morgenstern
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