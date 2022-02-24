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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:20

  velvet написав:Похоже этот функционал по ОВГЗ в приложении не рабочий. Я вчера вечером сформировал одну заявку, чтобы посмотреть как оно у них работает. Написало сообщение, что со мной свяжется работник банка. За целый день никто из Укргаза не звонил. Заявку эта в приложении нигде не отображается, чтобы узнать её статус.

Я думаю что до 7 марта это будет удачное переразмещение ,нужно поторопиться
sens
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 15:15

Прийшло СМС від банку
---
Kartka #....
Vstanovleno limit otrymannia gotivky v
bankomatakh: 2000.00
24.02.2022 12:35:02
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 18:39

а какой тут самый дешевый вариант вывода?
в 1 терминале нет сил по копейкам долбиться
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 19:57

  Starter написав:а какой тут самый дешевый вариант вывода?
в 1 терминале нет сил по копейкам долбиться

сэп если Прозапас
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 20:05

  sergia написав:
  Starter написав:а какой тут самый дешевый вариант вывода?
в 1 терминале нет сил по копейкам долбиться

сэп если Прозапас
бесплатно до 6 марта включительно
sens
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 20:06

  greenozon написав:Прийшло СМС від банку
---
Kartka #....
Vstanovleno limit otrymannia gotivky v
bankomatakh: 2000.00
24.02.2022 12:35:02

Мне 20000
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:52

  killer bees написав:Предыдущий документ об изменениях с 7 марта отозвали, теперь платный СЭП на выход планируется с 24 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, Приватний:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)
killer bees
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 08:30

  killer bees написав:
  killer bees написав:Предыдущий документ об изменениях с 7 марта отозвали, теперь платный СЭП на выход планируется с 24 марта 2022:

для тарифов PRO-запас, Приватний:

СЭП в другой банк – 0,3% (min 5 грн)

может вообще отменят
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:05

Re: Укргазбанк

прилетела смс - лимит на банкоматы 10К
кто знает - это в день?
keep
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:08

Re: Укргазбанк

Не могу найти тариф на сайте с телефона, поэтому подскажите, плз, при переводе с валютного прозапаса на валютный прозапас будет комиссия? Или эта операция вообще не возможна?

ЗЫ и можно ли перевыпустить прозапас с истекшим сроком на вируальную карту? Или только пластик в отделении?
dr_morgenstern
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