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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 11:24
Re: Укргазбанк
dr_morgenstern перекинуть можно только в отделении
Додано: Чет 17 бер, 2022 08:41
Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
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