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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:24

Re: Укргазбанк

dr_morgenstern перекинуть можно только в отделении
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:41

Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:19

  Искатель написав:Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?

Я вчора знімав. Але то Зах.Україна.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:48

  ricardo написав:
  Искатель написав:Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?

Я вчора знімав. Але то Зах.Україна.

Так вроде же выдача валюты со счетов запрещена законодательно для всех?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:24

  M-Audio написав:
  ricardo написав:
  Искатель написав:Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?

Я вчора знімав. Але то Зах.Україна.

Так вроде же выдача валюты со счетов запрещена законодательно для всех?

Физлицам до эквивалента в 30000 грн. в день разрешена
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:35

Re: Укргазбанк

Искатель написав:Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
Снял с прозапаса эквивалент фонда по 1000 в день. Одесса. Евро только по предзаказу.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:00

  M-Audio написав:
  ricardo написав:
  Искатель написав:Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?

Я вчора знімав. Але то Зах.Україна.

Так вроде же выдача валюты со счетов запрещена законодательно для всех?

1 тис дол в день видають.
Поки що лише в Альянсі відмовили (та ще шарашка).
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 20:42

  Искатель написав:Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?

У Львові 200 в день
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 06:34

  wolt450 написав:
  Искатель написав:Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?

У Львові 200 в день
евро по таким лимитам или её нет,от приноса?
sens
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