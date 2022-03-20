|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 11:24
dr_morgenstern перекинуть можно только в отделении
-
keep
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 08:41
Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5384
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 819 раз.
- Подякували: 4614 раз.
-
- Профіль
-
6
13
1
Додано: Чет 17 бер, 2022 10:19
Искатель написав:
Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
Я вчора знімав. Але то Зах.Україна.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 833
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 10:48
ricardo написав: Искатель написав:
Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
Я вчора знімав. Але то Зах.Україна.
Так вроде же выдача валюты со счетов запрещена законодательно для всех?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2598
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 11:24
M-Audio написав: ricardo написав: Искатель написав:
Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
Я вчора знімав. Але то Зах.Україна.
Так вроде же выдача валюты со счетов запрещена законодательно для всех?
Физлицам до эквивалента в 30000 грн. в день разрешена
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 14:35
Искатель написав:Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
Снял с прозапаса эквивалент фонда по 1000 в день. Одесса. Евро только по предзаказу.
-
dr_morgenstern
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 22.06.18
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 20:00
M-Audio написав: ricardo написав: Искатель написав:
Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
Я вчора знімав. Але то Зах.Україна.
Так вроде же выдача валюты со счетов запрещена законодательно для всех?
1 тис дол в день видають.
Поки що лише в Альянсі відмовили (та ще шарашка).
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 833
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 бер, 2022 20:42
Искатель написав:
Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
У Львові 200 в день
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3646
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 бер, 2022 06:34
wolt450 написав: Искатель написав:
Кто-нибудь пытался снимать валюту с валютного Прозапаса?
В местном отделении сказали: "Снимете валюту после войны". Интересно, это чисто местные заморочки или общая политика по банку?
У Львові 200 в день
евро по таким лимитам или её нет,от приноса?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12805
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:02
это наверно самый тихий банк из крупных, новостей никаких.
Они не планируют комис с прозапаса убрать за знятие налички или Р2Р?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|