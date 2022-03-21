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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:37
sergia написав:
это наверно самый тихий банк из крупных, новостей никаких.
Они не планируют комис с прозапаса убрать за знятие налички или Р2Р?
через 2 дня будет комиссии за СЕП по реквизитам, будьте внимательнее
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Додано: Пон 21 бер, 2022 14:18
sens написав: sergia написав:
это наверно самый тихий банк из крупных, новостей никаких.
Они не планируют комис с прозапаса убрать за знятие налички или Р2Р?
через 2 дня будет комиссии за СЕП по реквизитам, будьте внимательнее
в нынешних реалиях думаю это не критично, главное чтобы деньгами можно было просто свободно пользоваться.
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sergia
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