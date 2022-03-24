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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:37
sergia написав:
это наверно самый тихий банк из крупных, новостей никаких.
Они не планируют комис с прозапаса убрать за знятие налички или Р2Р?
через 2 дня будет комиссии за СЕП по реквизитам, будьте внимательнее
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sens
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Додано: Пон 21 бер, 2022 14:18
sens написав: sergia написав:
это наверно самый тихий банк из крупных, новостей никаких.
Они не планируют комис с прозапаса убрать за знятие налички или Р2Р?
через 2 дня будет комиссии за СЕП по реквизитам, будьте внимательнее
в нынешних реалиях думаю это не критично, главное чтобы деньгами можно было просто свободно пользоваться.
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sergia
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:25
sergia написав: sens написав: sergia написав:
это наверно самый тихий банк из крупных, новостей никаких.
Они не планируют комис с прозапаса убрать за знятие налички или Р2Р?
через 2 дня будет комиссии за СЕП по реквизитам, будьте внимательнее
в нынешних реалиях думаю это не критично, главное чтобы деньгами можно было просто свободно пользоваться.
Безкоштовно сеп до привату, потім безкоштовно в банкоматах, не агітую
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sens
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Додано: Пон 21 бер, 2022 22:42
sens написав: sergia написав: sens написав:
через 2 дня будет комиссии за СЕП по реквизитам, будьте внимательнее
в нынешних реалиях думаю это не критично, главное чтобы деньгами можно было просто свободно пользоваться.
Безкоштовно сеп до привату, потім безкоштовно в банкоматах, не агітую
Так і залишиться, десь на сайті написали?
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sergia
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Додано: Чет 24 бер, 2022 12:49
Шановні клієнти!
Разом ми щодня створюємо міцний фінансовий тил України і це дає нам можливість підтримувати ЗСУ. Ми вже перерахували близько 380 млн грн на потреби армії і допомагатимемо й надалі, поки перемога не буде за нами!
Тому просимо з розумінням поставитися до деяких змін щодо переказів коштів за довільними реквізитами (у додатку та веб-банкінгу). Безкоштовними перекази залишаться для клієнтів, які отримують з/п, соцвиплати, пенсії чи зарахування з депозитів. Перекази між рахунками в Укргазбанку також будуть 0 грн.
В інших випадках комісія складе 0,3% від суми переказу (мін 5 грн, макс. 190 грн). Щиро вдячні за розуміння. Разом до перемоги!
24.03.2022 12:40:26
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oblik2008
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Додано: Чет 24 бер, 2022 12:58
oblik2008 написав:
Шановні клієнти!
Разом ми щодня створюємо міцний фінансовий тил України і це дає нам можливість підтримувати ЗСУ. Ми вже перерахували близько 380 млн грн на потреби армії і допомагатимемо й надалі, поки перемога не буде за нами!
Тому просимо з розумінням поставитися до деяких змін щодо переказів коштів за довільними реквізитами (у додатку та веб-банкінгу). Безкоштовними перекази залишаться для клієнтів, які отримують з/п, соцвиплати, пенсії чи зарахування з депозитів. Перекази між рахунками в Укргазбанку також будуть 0 грн.
В інших випадках комісія складе 0,3% від суми переказу (мін 5 грн, макс. 190 грн). Щиро вдячні за розуміння. Разом до перемоги!
24.03.2022 12:40:26
Зачем сюда ЗСУ и Победу прицепили. СЭПы платные еще до войны обещали.
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sergia
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