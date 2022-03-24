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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
100%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:37

  sergia написав:это наверно самый тихий банк из крупных, новостей никаких.
Они не планируют комис с прозапаса убрать за знятие налички или Р2Р?
через 2 дня будет комиссии за СЕП по реквизитам, будьте внимательнее
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:18

  sens написав:
  sergia написав:это наверно самый тихий банк из крупных, новостей никаких.
Они не планируют комис с прозапаса убрать за знятие налички или Р2Р?
через 2 дня будет комиссии за СЕП по реквизитам, будьте внимательнее

в нынешних реалиях думаю это не критично, главное чтобы деньгами можно было просто свободно пользоваться.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:25

  sergia написав:
  sens написав:
  sergia написав:это наверно самый тихий банк из крупных, новостей никаких.
Они не планируют комис с прозапаса убрать за знятие налички или Р2Р?
через 2 дня будет комиссии за СЕП по реквизитам, будьте внимательнее

в нынешних реалиях думаю это не критично, главное чтобы деньгами можно было просто свободно пользоваться.

Безкоштовно сеп до привату, потім безкоштовно в банкоматах, не агітую
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:42

  sens написав:
  sergia написав:
  sens написав: через 2 дня будет комиссии за СЕП по реквизитам, будьте внимательнее

в нынешних реалиях думаю это не критично, главное чтобы деньгами можно было просто свободно пользоваться.

Безкоштовно сеп до привату, потім безкоштовно в банкоматах, не агітую

Так і залишиться, десь на сайті написали?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:49

Шановні клієнти!
Разом ми щодня створюємо міцний фінансовий тил України і це дає нам можливість підтримувати ЗСУ. Ми вже перерахували близько 380 млн грн на потреби армії і допомагатимемо й надалі, поки перемога не буде за нами!

Тому просимо з розумінням поставитися до деяких змін щодо переказів коштів за довільними реквізитами (у додатку та веб-банкінгу). Безкоштовними перекази залишаться для клієнтів, які отримують з/п, соцвиплати, пенсії чи зарахування з депозитів. Перекази між рахунками в Укргазбанку також будуть 0 грн.

В інших випадках комісія складе 0,3% від суми переказу (мін 5 грн, макс. 190 грн). Щиро вдячні за розуміння. Разом до перемоги!
24.03.2022 12:40:26
oblik2008
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:58

  oblik2008 написав:Шановні клієнти!
Разом ми щодня створюємо міцний фінансовий тил України і це дає нам можливість підтримувати ЗСУ. Ми вже перерахували близько 380 млн грн на потреби армії і допомагатимемо й надалі, поки перемога не буде за нами!

Тому просимо з розумінням поставитися до деяких змін щодо переказів коштів за довільними реквізитами (у додатку та веб-банкінгу). Безкоштовними перекази залишаться для клієнтів, які отримують з/п, соцвиплати, пенсії чи зарахування з депозитів. Перекази між рахунками в Укргазбанку також будуть 0 грн.

В інших випадках комісія складе 0,3% від суми переказу (мін 5 грн, макс. 190 грн). Щиро вдячні за розуміння. Разом до перемоги!
24.03.2022 12:40:26

Зачем сюда ЗСУ и Победу прицепили. СЭПы платные еще до войны обещали.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:42

Re: Укргазбанк

Слышала, что банк продает валюту на депозит. Кто-нибудь может подтвердить эту информацию?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 19:37

  Oktawa написав:Слышала, что банк продает валюту на депозит. Кто-нибудь может подтвердить эту информацию?

Типа можно купить у них валюту и разместить депо?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:48

lloydbanksua Да.
Oktawa
 
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