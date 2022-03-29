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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 07:23
Вот ответ на интересующий вопрос в валютной ветке viewtopic.php?p=5415923#p5415923
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:32
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