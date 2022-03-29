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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 07:23

Вот ответ на интересующий вопрос в валютной ветке viewtopic.php?p=5415923#p5415923
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:32

Re: Укргазбанк

ешо один ответ... viewtopic.php?p=5416570#p5416570
чик
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:07

  чик написав:ешо один ответ... viewtopic.php?p=5416570#p5416570

Бред, ехать в ад, чтобы открыть депо. Идиотская логика банка.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:25

Re: Укргазбанк

lloydbanksua, такие условия НБУ.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:42

  Howl написав:lloydbanksua, такие условия НБУ.

Спрашивал в валютной ветке - никто не ответил. Спрошу здесь - где эти мифические условия НБУ на которые никто не может дать ссылку?
У НБУ позиция одна - банки не могут продавать валюту физ.лицам. На основании этого тот кто заключает сейчас договора депозита в валюте принеся в банк только гривны с укргазом должен понимать что существует риск признания таких договоров "никчемними". Пишу это просто чтобы люди собирающиеся нести гривны в банк понимали это.
Меня же данный вид вложений не интересует в принципе, поскольку мой "портфель валют" меня полностью устраивает. Понятно что все на ощущениях, но имеющейся гривны по расчетам должно хватить для меня и ближайшего окружения примерно на год. Валюта пока остаётся там где она есть и до окончания войны, надеюсь не понадобится.
WallNutPen
 
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