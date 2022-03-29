Додано: Вів 29 бер, 2022 20:42

Howl написав: lloydbanksua, такие условия НБУ. lloydbanksua, такие условия НБУ.

Спрашивал в валютной ветке - никто не ответил. Спрошу здесь - где эти мифические условия НБУ на которые никто не может дать ссылку?У НБУ позиция одна - банки не могут продавать валюту физ.лицам. На основании этого тот кто заключает сейчас договора депозита в валюте принеся в банк только гривны с укргазом должен понимать что существует риск признания таких договоров "никчемними". Пишу это просто чтобы люди собирающиеся нести гривны в банк понимали это.Меня же данный вид вложений не интересует в принципе, поскольку мой "портфель валют" меня полностью устраивает. Понятно что все на ощущениях, но имеющейся гривны по расчетам должно хватить для меня и ближайшего окружения примерно на год. Валюта пока остаётся там где она есть и до окончания войны, надеюсь не понадобится.