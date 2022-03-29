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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 07:23
Вот ответ на интересующий вопрос в валютной ветке viewtopic.php?p=5415923#p5415923
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:32
Re: Укргазбанк
ешо один ответ... viewtopic.php?p=5416570#p5416570
Додано: Вів 29 бер, 2022 19:07
Бред, ехать в ад, чтобы открыть депо. Идиотская логика банка.
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:25
Re: Укргазбанк
lloydbanksua, такие условия НБУ.
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:42
Спрашивал в валютной ветке - никто не ответил. Спрошу здесь - где эти мифические условия НБУ на которые никто не может дать ссылку?
У НБУ позиция одна - банки не могут продавать валюту физ.лицам. На основании этого тот кто заключает сейчас договора депозита в валюте принеся в банк только гривны с укргазом должен понимать что существует риск признания таких договоров "никчемними". Пишу это просто чтобы люди собирающиеся нести гривны в банк понимали это.
Меня же данный вид вложений не интересует в принципе, поскольку мой "портфель валют" меня полностью устраивает. Понятно что все на ощущениях, но имеющейся гривны по расчетам должно хватить для меня и ближайшего окружения примерно на год. Валюта пока остаётся там где она есть и до окончания войны, надеюсь не понадобится.
Додано: Вів 29 бер, 2022 21:41
Если при продаже не укажут ФИО , то не будет никакой даже теоретической никчемности депозитных договоров, т.к. будет выглядеть, что человек просто принёс валюту на депозит.
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:17
Lara_08 как по вашему много сейчас людей несут валюту в Укргазбанк? Именно валюту налом. Я чего спрашиваю если в условном отделении Х за конкретный день принесли валюты положить на вклад аж 0 USD (EUR), и в отделении на утро в кассе было 100 баксов и 100 евро а на вечер аналогичные остатки в валюте, а отделение за день привлекло валютных вкладов на ХХООО USD и при этом остатки в кассе в гривне увеличились на 29.55*ХХООО грн. то сложно будет доказать что безымянные квитанции на обмен валюты никак не связаны с привлечеными вкладами в валюте
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:18
lara_08
банк не обменка - всегда укажут фио.
оформляется долларовый депо на нужную вам сумму, затем идёте с менегером в кассу где вам дают две квитанции. одна о внесении суммы на депо в долларах, другая о покупке долларов - дальше можно фантазировать шо завгодно...
Додано: Сер 30 бер, 2022 04:02
Re: Укргазбанк
Изучайте
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