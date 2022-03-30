выделенное можно широко трактовать - росфлот на рейде, ёжики у нас понаставили, побережье частично заминировали, какие то здания-объеты укрепили и разместили там всу с теробороной, по территории области ракетные удары наносили и т.д.
дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);