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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 14151617 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укргазбанк 3.5 5 2 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 50% 1 4- Добре. Як і повинно бути. 50% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 2 Додано: Сер 30 бер, 2022 12:36 asti

выделенное можно широко трактовать - росфлот на рейде, ёжики у нас понаставили, побережье частично заминировали, какие то здания-объеты укрепили и разместили там всу с теробороной, по территории области ракетные удары наносили и т.д.

дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку); выделенное можно широко трактовать - росфлот на рейде, ёжики у нас понаставили, побережье частично заминировали, какие то здания-объеты укрепили и разместили там всу с теробороной, по территории области ракетные удары наносили и т.д. чик 1

Повідомлень: 6821 З нами з: 03.01.09 Подякував: 5820 раз. Подякували: 913 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 бер, 2022 16:09 чик написав: дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку); ну, те що "схема працює" саме в банку колишніх колег(співучасників) голови НБУ - я не здивований



а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ? ну, те що "схема працює" саме в банку колишніх колег(співучасників) голови НБУ - я не здивованийа в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ? flysoulfly Повідомлень: 434 З нами з: 13.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 бер, 2022 16:53 flysoulfly написав:

а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ? а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?

Буквально сегодня разговаривал с одним начальником отделения но не Укргазбанка а другого банка. Показал ему то решение НБУ от 8 марта что тут привел мне MASolomko и сказал что под эту марку некоторые отделения укргаза привлекают депо в валюте предварительно продавая вкладчику валюту за гривну. Спросил почему его банк не поступает аналогично. Мне ответили буквально следующее - Укргаз никогда мозгами не отличался. Указанный пункт был о другом. Ним НБУ разрешил начальникам банковских учреждений распродавать валюту и металлы в ноль для того чтобы в случае угрозы захвата валюта и металлы не достались врагу. Перечитайте формулировки. Там речь именно об этом. То есть это способ снизить остаток денег в кассе. При этом предполагалось что полученную гривну в банковском учреждении тоже выдадут оперативно клиентам и кассу обнулят. Дебилы же с газмяса мало того что делают это при отсутствии каких либо угроз захвата, так они ещё и количество гривны в кассе тупо наращивают. А продать сейчас наличную гривну не всегда легко, да и небезопасно потому как службы инкассаторов особенно в прифронтовых областях сильно подуменьшились. В общем подобные операции это реальный гемор с точки зрения необходимости хранить большие чем обычно объемы налички, но ещё и потенциальный гемор может прилететь от НБУ потому как идеология данного разрешения была совсем другая - обнуление кассы а никак не наращивание депопортфеля. И НБУ проанализировав отчётность все это может увидеть без проблем. Поэтому подобными вещами банк моего собеседника точно заниматься не станет.

Вот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника Буквально сегодня разговаривал с одним начальником отделения но не Укргазбанка а другого банка. Показал ему то решение НБУ от 8 марта что тут привел мне MASolomko и сказал что под эту марку некоторые отделения укргаза привлекают депо в валюте предварительно продавая вкладчику валюту за гривну. Спросил почему его банк не поступает аналогично. Мне ответили буквально следующее - Укргаз никогда мозгами не отличался. Указанный пункт был о другом. Ним НБУ разрешил начальникам банковских учреждений распродавать валюту и металлы в ноль для того чтобы в случае угрозы захвата валюта и металлы не достались врагу. Перечитайте формулировки. Там речь именно об этом. То есть это способ снизить остаток денег в кассе. При этом предполагалось что полученную гривну в банковском учреждении тоже выдадут оперативно клиентам и кассу обнулят. Дебилы же с газмяса мало того что делают это при отсутствии каких либо угроз захвата, так они ещё и количество гривны в кассе тупо наращивают. А продать сейчас наличную гривну не всегда легко, да и небезопасно потому как службы инкассаторов особенно в прифронтовых областях сильно подуменьшились. В общем подобные операции это реальный гемор с точки зрения необходимости хранить большие чем обычно объемы налички, но ещё и потенциальный гемор может прилететь от НБУ потому как идеология данного разрешения была совсем другая - обнуление кассы а никак не наращивание депопортфеля. И НБУ проанализировав отчётность все это может увидеть без проблем. Поэтому подобными вещами банк моего собеседника точно заниматься не станет.Вот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника WallNutPen Повідомлень: 150 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 бер, 2022 17:03 WallNutPen написав: flysoulfly написав:

а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ? а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?

Буквально сегодня разговаривал с





Вот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника Буквально сегодня разговаривал сВот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника а з якого він банку? а з якого він банку? flysoulfly Повідомлень: 434 З нами з: 13.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 бер, 2022 19:50 flysoulfly написав: WallNutPen написав: flysoulfly написав:

а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ? а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?

Буквально сегодня разговаривал с





Вот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника Буквально сегодня разговаривал сВот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника а з якого він банку? а з якого він банку?

Невеликий київсткий банк, що має кілька філій в ряді обласних центрів, де йдут бойові дії. Назву на прохання знайомого не називаю, думаю це не настільки важливо Невеликий київсткий банк, що має кілька філій в ряді обласних центрів, де йдут бойові дії. Назву на прохання знайомого не називаю, думаю це не настільки важливо WallNutPen Повідомлень: 150 З нами з: 08.06.20 Подякував: 9 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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