asti выделенное можно широко трактовать - росфлот на рейде, ёжики у нас понаставили, побережье частично заминировали, какие то здания-объеты укрепили и разместили там всу с теробороной, по территории области ракетные удары наносили и т.д.
дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
ну, те що "схема працює" саме в банку колишніх колег(співучасників) голови НБУ - я не здивований
а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?
flysoulfly написав: а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?
Буквально сегодня разговаривал с одним начальником отделения но не Укргазбанка а другого банка. Показал ему то решение НБУ от 8 марта что тут привел мне MASolomko и сказал что под эту марку некоторые отделения укргаза привлекают депо в валюте предварительно продавая вкладчику валюту за гривну. Спросил почему его банк не поступает аналогично. Мне ответили буквально следующее - Укргаз никогда мозгами не отличался. Указанный пункт был о другом. Ним НБУ разрешил начальникам банковских учреждений распродавать валюту и металлы в ноль для того чтобы в случае угрозы захвата валюта и металлы не достались врагу. Перечитайте формулировки. Там речь именно об этом. То есть это способ снизить остаток денег в кассе. При этом предполагалось что полученную гривну в банковском учреждении тоже выдадут оперативно клиентам и кассу обнулят. Дебилы же с газмяса мало того что делают это при отсутствии каких либо угроз захвата, так они ещё и количество гривны в кассе тупо наращивают. А продать сейчас наличную гривну не всегда легко, да и небезопасно потому как службы инкассаторов особенно в прифронтовых областях сильно подуменьшились. В общем подобные операции это реальный гемор с точки зрения необходимости хранить большие чем обычно объемы налички, но ещё и потенциальный гемор может прилететь от НБУ потому как идеология данного разрешения была совсем другая - обнуление кассы а никак не наращивание депопортфеля. И НБУ проанализировав отчётность все это может увидеть без проблем. Поэтому подобными вещами банк моего собеседника точно заниматься не станет. Вот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника