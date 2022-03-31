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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:36

asti
выделенное можно широко трактовать - росфлот на рейде, ёжики у нас понаставили, побережье частично заминировали, какие то здания-объеты укрепили и разместили там всу с теробороной, по территории области ракетные удары наносили и т.д.
дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
чик
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:09

  чик написав:
дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
ну, те що "схема працює" саме в банку колишніх колег(співучасників) голови НБУ - я не здивований :)

а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:53

  flysoulfly написав:
а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?

Буквально сегодня разговаривал с одним начальником отделения но не Укргазбанка а другого банка. Показал ему то решение НБУ от 8 марта что тут привел мне MASolomko и сказал что под эту марку некоторые отделения укргаза привлекают депо в валюте предварительно продавая вкладчику валюту за гривну. Спросил почему его банк не поступает аналогично. Мне ответили буквально следующее - Укргаз никогда мозгами не отличался. Указанный пункт был о другом. Ним НБУ разрешил начальникам банковских учреждений распродавать валюту и металлы в ноль для того чтобы в случае угрозы захвата валюта и металлы не достались врагу. Перечитайте формулировки. Там речь именно об этом. То есть это способ снизить остаток денег в кассе. При этом предполагалось что полученную гривну в банковском учреждении тоже выдадут оперативно клиентам и кассу обнулят. Дебилы же с газмяса мало того что делают это при отсутствии каких либо угроз захвата, так они ещё и количество гривны в кассе тупо наращивают. А продать сейчас наличную гривну не всегда легко, да и небезопасно потому как службы инкассаторов особенно в прифронтовых областях сильно подуменьшились. В общем подобные операции это реальный гемор с точки зрения необходимости хранить большие чем обычно объемы налички, но ещё и потенциальный гемор может прилететь от НБУ потому как идеология данного разрешения была совсем другая - обнуление кассы а никак не наращивание депопортфеля. И НБУ проанализировав отчётность все это может увидеть без проблем. Поэтому подобными вещами банк моего собеседника точно заниматься не станет.
Вот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:03

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:
а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?

Буквально сегодня разговаривал с


Вот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника
а з якого він банку?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 19:50

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав:
а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?

Буквально сегодня разговаривал с


Вот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника
а з якого він банку?

Невеликий київсткий банк, що має кілька філій в ряді обласних центрів, де йдут бойові дії. Назву на прохання знайомого не називаю, думаю це не настільки важливо
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:13

Коллеги, кто-то говорил, что сэп с прозапаса на приват идёт без комисса. Это так?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 05:24

  la9 написав:Коллеги, кто-то говорил, что сэп с прозапаса на приват идёт без комисса. Это так?

С 24.03 не так.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:03

Разговаривал вчера с начальницей одного из отделений, сказала, что этот проект (размещения купленной валюты на депо) обсуждался в банке, но решение пока не принято.
Ждут на днях. Обещала позвонить//)
asti
 
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