asti выделенное можно широко трактовать - росфлот на рейде, ёжики у нас понаставили, побережье частично заминировали, какие то здания-объеты укрепили и разместили там всу с теробороной, по территории области ракетные удары наносили и т.д.
дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
дозволив клієнтам на територіях, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором, знімати готівкову національну та іноземну валюту з рахунків без обмежень за сумою, а також здійснювати купівлю готівкової іноземної валюти та банківських металів з фізичною поставкою за умови наявності коштів або банківських металів у філії/відділенні банку (рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку);
ну, те що "схема працює" саме в банку колишніх колег(співучасників) голови НБУ - я не здивований
а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?
flysoulfly написав: а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?
Буквально сегодня разговаривал с одним начальником отделения но не Укргазбанка а другого банка. Показал ему то решение НБУ от 8 марта что тут привел мне MASolomko и сказал что под эту марку некоторые отделения укргаза привлекают депо в валюте предварительно продавая вкладчику валюту за гривну. Спросил почему его банк не поступает аналогично. Мне ответили буквально следующее - Укргаз никогда мозгами не отличался. Указанный пункт был о другом. Ним НБУ разрешил начальникам банковских учреждений распродавать валюту и металлы в ноль для того чтобы в случае угрозы захвата валюта и металлы не достались врагу. Перечитайте формулировки. Там речь именно об этом. То есть это способ снизить остаток денег в кассе. При этом предполагалось что полученную гривну в банковском учреждении тоже выдадут оперативно клиентам и кассу обнулят. Дебилы же с газмяса мало того что делают это при отсутствии каких либо угроз захвата, так они ещё и количество гривны в кассе тупо наращивают. А продать сейчас наличную гривну не всегда легко, да и небезопасно потому как службы инкассаторов особенно в прифронтовых областях сильно подуменьшились. В общем подобные операции это реальный гемор с точки зрения необходимости хранить большие чем обычно объемы налички, но ещё и потенциальный гемор может прилететь от НБУ потому как идеология данного разрешения была совсем другая - обнуление кассы а никак не наращивание депопортфеля. И НБУ проанализировав отчётность все это может увидеть без проблем. Поэтому подобными вещами банк моего собеседника точно заниматься не станет. Вот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника
asti написав:Разговаривал вчера с начальницей одного из отделений, сказала, что этот проект (размещения купленной валюты на депо) обсуждался в банке, но решение пока не принято. Ждут на днях. Обещала позвонить//)
поскольку сэп с прозапаса в грн больше не бесплатный какие есть варианты выйти по сэп без комисса в приложении смотрю можно оформить карту еко кредитка и обычная виртуальная карта (она в каком тарифе прозапас или другом идет?)
если в валютного прозапаса снимать в банкомате/на кассе в грн - будет без комиссии просто по курсу?