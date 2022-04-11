Додано: Сер 30 бер, 2022 16:53

flysoulfly написав:

а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ? а в інших банках аналогічну депосхему хтось знає ?

Буквально сегодня разговаривал с одним начальником отделения но не Укргазбанка а другого банка. Показал ему то решение НБУ от 8 марта что тут привел мне MASolomko и сказал что под эту марку некоторые отделения укргаза привлекают депо в валюте предварительно продавая вкладчику валюту за гривну. Спросил почему его банк не поступает аналогично. Мне ответили буквально следующее - Укргаз никогда мозгами не отличался. Указанный пункт был о другом. Ним НБУ разрешил начальникам банковских учреждений распродавать валюту и металлы в ноль для того чтобы в случае угрозы захвата валюта и металлы не достались врагу. Перечитайте формулировки. Там речь именно об этом. То есть это способ снизить остаток денег в кассе. При этом предполагалось что полученную гривну в банковском учреждении тоже выдадут оперативно клиентам и кассу обнулят. Дебилы же с газмяса мало того что делают это при отсутствии каких либо угроз захвата, так они ещё и количество гривны в кассе тупо наращивают. А продать сейчас наличную гривну не всегда легко, да и небезопасно потому как службы инкассаторов особенно в прифронтовых областях сильно подуменьшились. В общем подобные операции это реальный гемор с точки зрения необходимости хранить большие чем обычно объемы налички, но ещё и потенциальный гемор может прилететь от НБУ потому как идеология данного разрешения была совсем другая - обнуление кассы а никак не наращивание депопортфеля. И НБУ проанализировав отчётность все это может увидеть без проблем. Поэтому подобными вещами банк моего собеседника точно заниматься не станет.Вот такой вот взгляд на эти "операции" от банковского сотрудника