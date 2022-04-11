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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:48
Re: Укргазбанк
Як ввести код реєстрації (той що з 14-16 паличками) в додаток на іншому пристрої?
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:58
Спочатку реєстрував карту на номер який був на кнопковому телефоні, копіювати не вийшло, пішов у відділення та номер змінив на ішний. Якщо зі смартфона на смартфон, то тут в темі хтось писав що можливо в вигляді СМСки перслати ці палки, хоча я не пробував так.
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