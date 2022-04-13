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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укргазбанк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
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4- Добре. Як і повинно бути.
50%
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:48

Re: Укргазбанк

Як ввести код реєстрації (той що з 14-16 паличками) в додаток на іншому пристрої?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:58

  Rebel написав:Як ввести код реєстрації (той що з 14-16 паличками) в додаток на іншому пристрої?

Спочатку реєстрував карту на номер який був на кнопковому телефоні, копіювати не вийшло, пішов у відділення та номер змінив на ішний. Якщо зі смартфона на смартфон, то тут в темі хтось писав що можливо в вигляді СМСки перслати ці палки, хоча я не пробував так.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:39

Re: Укргазбанк

Код приходить на кнопковий телефон (зв'язку з комп'ютером там не передбачено). А ввести потрібно на смарті (який використовується як планшет - там нема SMS).
Я не зрозумів, який там механізм - палички це просто палички, чи символи, які телефон не вміє відобразити у вигляді літер/звичних символів?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:46

  Rebel написав:Код приходить на кнопковий телефон (зв'язку з комп'ютером там не передбачено). А ввести потрібно на смарті (який використовується як планшет - там нема SMS).
Я не зрозумів, який там механізм - палички це просто палички, чи символи, які телефон не вміє відобразити у вигляді літер/звичних символів?

У мене так не вийшло нічого, кілька днів експерементував.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 23:12

  Rebel написав:Код приходить на кнопковий телефон (зв'язку з комп'ютером там не передбачено). А ввести потрібно на смарті (який використовується як планшет - там нема SMS).
Я не зрозумів, який там механізм - палички це просто палички, чи символи, які телефон не вміє відобразити у вигляді літер/звичних символів?

Насколько я помню там символы в "другой" кодировке. Могу ошибаться, но судя по всему с вашими исходными данными из кнопочного в "планшет" (без смс) вам передать эти палки вряд ли получится
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 00:06

  Rebel написав:Код приходить на кнопковий телефон (зв'язку з комп'ютером там не передбачено). А ввести потрібно на смарті (який використовується як планшет - там нема SMS).
Я не зрозумів, який там механізм - палички це просто палички, чи символи, які телефон не вміє відобразити у вигляді літер/звичних символів?

Вам треба ту СМСку або переслати на більш "просунутий" пристрій, а далі на "планшет" через месенджер (пан kreuz каже, що так працює) або одразу вставити сімку у такий пристрій. Руками ті "палички" ввести неможливо - там справа не просто у "паличках", а у тому, як закодовано саме повідомлення - на гілці розбирали. Тому може знадобитися навіть кілька спроб з різними месенджерами, щоб знайти той, який не зіпсує кодування.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:50

Re: Укргазбанк

Неужели газмяс до сих пор шлет "палочки"? :lol:
Неужели там не могут специально для кнопочников научиться высылать адаптируемые на любом устройстве символы простой кодировкой ? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:29

  Alex2007 написав:Неужели газмяс до сих пор шлет "палочки"? :lol:
Неужели там не могут специально для кнопочников научиться высылать адаптируемые на любом устройстве символы простой кодировкой ? :lol:

после восстановления веб-версии у меня отпала необходимость в этих палках. Когда веб-версии не было - был дискомфорт.
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 13:20

  sergia написав:
  Alex2007 написав:Неужели газмяс до сих пор шлет "палочки"? :lol:
Неужели там не могут специально для кнопочников научиться высылать адаптируемые на любом устройстве символы простой кодировкой ? :lol:

после восстановления веб-версии у меня отпала необходимость в этих палках. Когда веб-версии не было - был дискомфорт.


а давно веб-версия восстановилась?
как там сбить старый пароль? а то как начались "палки" в колеса, т.е. в смс, и навязывание сырого додатка, как-то перестал ими пользоваться.
забыл, что у меня там небольшой депозит был открыт при открытии карт (точнее, не забыл, а не до него было; а он постоянно продлевался). там в веб-версии депозиты хоть появились или по-прежнему нет? что там в веб-версии можно делать на данный момент?
не появилась ли там случайно какая-нибудь новомодная любимая банками абонплата, плата за GSM-банкинг, СМС-инфо или что-то подобное?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 21:37

  Alex2007 написав:
  sergia написав:
  Alex2007 написав:Неужели газмяс до сих пор шлет "палочки"? :lol:
Неужели там не могут специально для кнопочников научиться высылать адаптируемые на любом устройстве символы простой кодировкой ? :lol:

после восстановления веб-версии у меня отпала необходимость в этих палках. Когда веб-версии не было - был дискомфорт.


а давно веб-версия восстановилась?
как там сбить старый пароль? а то как начались "палки" в колеса, т.е. в смс, и навязывание сырого додатка, как-то перестал ими пользоваться.
забыл, что у меня там небольшой депозит был открыт при открытии карт (точнее, не забыл, а не до него было; а он постоянно продлевался). там в веб-версии депозиты хоть появились или по-прежнему нет? что там в веб-версии можно делать на данный момент?
не появилась ли там случайно какая-нибудь новомодная любимая банками абонплата, плата за GSM-банкинг, СМС-инфо или что-то подобное?

на все вопросы врядли отвечу, т.к. Прозапас туда закинул и забыл про него. Веб-версия с осени работает, обмен валют там был. А сейчас с платным СЭПом наверно только для покупок Прозапас годиться.
sergia
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