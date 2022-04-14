sergia написав: Alex2007 написав:
Неужели газмяс до сих пор шлет "палочки"?
Неужели там не могут специально для кнопочников научиться высылать адаптируемые на любом устройстве символы простой кодировкой ?
после восстановления веб-версии у меня отпала необходимость в этих палках. Когда веб-версии не было - был дискомфорт.
вроде с 1 числа начали приходить цифры.
Но палочки между разными устройствами да, решаются копированием и пересылкой через месенджеры. Звонилка, вероятно, не справится. Проше симку временно переставить.