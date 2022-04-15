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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 14:16
вроде с 1 числа начали приходить цифры.
Но палочки между разными устройствами да, решаются копированием и пересылкой через месенджеры. Звонилка, вероятно, не справится. Проше симку временно переставить.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:47
Re: Укргазбанк
у кого нибудь есть опыт привязки валютной карты газмяса к gpay и дальнейшего пополнения счета wise? нет ли двойной конвертации?
Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:23
получалось и таким способом:
"поделиться/отправить" smsкой с кодом "через блютуз" (всю смс) на другое андроид-устройство (без sim-карты), на котором установлен их ИБ-додаток.
затем открыть там это полученное сообщение любой программой просмотра,
скопировать только "палки"
и вставить их в поле в ИБ.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:37
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