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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920>

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Укргазбанк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 14:14

А что там с продажей валюты на депо пА 29,55..., есть//нет??
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 14:16

  sergia написав:
  Alex2007 написав:Неужели газмяс до сих пор шлет "палочки"? :lol:
Неужели там не могут специально для кнопочников научиться высылать адаптируемые на любом устройстве символы простой кодировкой ? :lol:

после восстановления веб-версии у меня отпала необходимость в этих палках. Когда веб-версии не было - был дискомфорт.

вроде с 1 числа начали приходить цифры.
Но палочки между разными устройствами да, решаются копированием и пересылкой через месенджеры. Звонилка, вероятно, не справится. Проше симку временно переставить.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:47

Re: Укргазбанк

у кого нибудь есть опыт привязки валютной карты газмяса к gpay и дальнейшего пополнения счета wise? нет ли двойной конвертации?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:23

  Ромасик написав:
  sergia написав:
  Alex2007 написав:Неужели газмяс до сих пор шлет "палочки"? :lol:
Неужели там не могут специально для кнопочников научиться высылать адаптируемые на любом устройстве символы простой кодировкой ? :lol:


Звонилка, вероятно, не справится.

получалось и таким способом:
"поделиться/отправить" smsкой с кодом "через блютуз" (всю смс) на другое андроид-устройство (без sim-карты), на котором установлен их ИБ-додаток.
затем открыть там это полученное сообщение любой программой просмотра,
скопировать только "палки"
и вставить их в поле в ИБ.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:37

  asti написав:А что там с продажей валюты на депо пА 29,55..., есть//нет??
в понедельник работало, на 6 мес.
как будет с сегодняшнего дня, после псевдопокращення от НБУ - хз ...
мож теперь ПА 31 ...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:37

Re: Укргазбанк

Колеги, доброго дня. Підкажіть в яких регіонах можна укласти такий депозит. У Рівному, Луцьку працівники відділень тільки здивовано дивляться на мене і стверджують, що такий депозит укласти не можна так як НБУ заборонив продаж валюти. Можливо такий гешефт проходить тільки у регіонах, де проходять активні бойові дії? В Києві та області таке можливо?
Рашагудбай
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:12

укргаз в очередний раз скидає ставки вниз по ПроЗапасу...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:08

Re: Укргазбанк

Укргаз валюту видає?
gorgany
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:17

  greenozon написав:укргаз в очередний раз скидає ставки вниз по ПроЗапасу...

Які будуть актуальними?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:21

  Investor_K написав:
  greenozon написав:укргаз в очередний раз скидає ставки вниз по ПроЗапасу...

Які будуть актуальними?

6%/3% с 11.04.2022
lloydbanksua
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