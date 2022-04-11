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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 кві, 2022 14:14
А что там с продажей валюты на депо пА 29,55..., есть//нет??
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asti
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Додано: Чет 14 кві, 2022 14:16
sergia написав: Alex2007 написав:
Неужели газмяс до сих пор шлет "палочки"?
Неужели там не могут специально для кнопочников научиться высылать адаптируемые на любом устройстве символы простой кодировкой ?
после восстановления веб-версии у меня отпала необходимость в этих палках. Когда веб-версии не было - был дискомфорт.
вроде с 1 числа начали приходить цифры.
Но палочки между разными устройствами да, решаются копированием и пересылкой через месенджеры. Звонилка, вероятно, не справится. Проше симку временно переставить.
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Ромасик
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:47
у кого нибудь есть опыт привязки валютной карты газмяса к gpay и дальнейшего пополнения счета wise? нет ли двойной конвертации?
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wtf
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:23
Ромасик написав:
Звонилка, вероятно, не справится.
получалось и таким способом:
"поделиться/отправить" smsкой с кодом "через блютуз" (всю смс) на другое андроид-устройство (без sim-карты), на котором установлен их ИБ-додаток.
затем открыть там это полученное сообщение любой программой просмотра,
скопировать только "палки"
и вставить их в поле в ИБ.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 14:37
asti написав:
А что там с продажей валюты на депо пА 29,55..., есть//нет??
в понедельник работало, на 6 мес.
как будет с сегодняшнего дня, после псевдопокращення от НБУ - хз ...
мож теперь ПА 31 ...
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:37
Колеги, доброго дня. Підкажіть в яких регіонах можна укласти такий депозит. У Рівному, Луцьку працівники відділень тільки здивовано дивляться на мене і стверджують, що такий депозит укласти не можна так як НБУ заборонив продаж валюти. Можливо такий гешефт проходить тільки у регіонах, де проходять активні бойові дії? В Києві та області таке можливо?
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Рашагудбай
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 21:12
укргаз в очередний раз скидає ставки вниз по ПроЗапасу...
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greenozon
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Додано: Нед 17 кві, 2022 12:08
Укргаз валюту видає?
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gorgany
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Додано: Нед 17 кві, 2022 12:17
greenozon написав:
укргаз в очередний раз скидає ставки вниз по ПроЗапасу...
Які будуть актуальними?
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Investor_K
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Додано: Нед 17 кві, 2022 12:21
Investor_K написав: greenozon написав:
укргаз в очередний раз скидає ставки вниз по ПроЗапасу...
Які будуть актуальними?
6%/3% с 11.04.2022
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lloydbanksua
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