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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:27

Re: Укргазбанк

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 19:10

Investor_K
Невже? На якому сайті?
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https://www.ukrgasbank.com/private/card ... pro-zapas/
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:00

Завершення кредитних канікул

Доброго дня, шановні українці.

Що скажите з приводу цієї світлини, стосовно завершення терміну дії канікул?
https://www.ukrgasbank.com/press_center/announcement/13137-
Сьогодні отримав лист від цього ж банку стосовно припинення канікул з 1.05.22.

Може був вже лист від Торгово-промислової палати стосовно офіційного закінчення обставин непереборної сили?
Medicus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:05

  Medicus написав:Доброго дня, шановні українці.

Що скажите з приводу цієї світлини, стосовно завершення терміну дії канікул?
https://www.ukrgasbank.com/press_center/announcement/13137-
Сьогодні отримав лист від цього ж банку стосовно припинення канікул з 1.05.22.

Може був вже лист від Торгово-промислової палати стосовно офіційного закінчення обставин непереборної сили?

там немає інформації про припинення канікул
Ромасик
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