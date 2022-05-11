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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 кві, 2022 12:27
Re: Укргазбанк
На сайте указаны другие
Додано: Нед 17 кві, 2022 19:10
Investor_K
Невже? На якому сайті?
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:00
Завершення кредитних канікул
Доброго дня, шановні українці.
Що скажите з приводу цієї світлини, стосовно завершення терміну дії канікул?
Сьогодні отримав лист від цього ж банку стосовно припинення канікул з 1.05.22.
Може був вже лист від Торгово-промислової палати стосовно офіційного закінчення обставин непереборної сили?
Додано: Чет 28 кві, 2022 17:05
там немає інформації про припинення канікул
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:47
у кого-то есть свежая инфа: и сейчас $ (или €) на "депо по льготному курсу" открывают?
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:55
Re: Укргазбанк
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