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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:27

Re: Укргазбанк

На сайте указаны другие
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 19:10

Investor_K
Невже? На якому сайті?
Зображення
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... pro-zapas/
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:00

Завершення кредитних канікул

Доброго дня, шановні українці.

Що скажите з приводу цієї світлини, стосовно завершення терміну дії канікул?
https://www.ukrgasbank.com/press_center/announcement/13137-
Сьогодні отримав лист від цього ж банку стосовно припинення канікул з 1.05.22.

Може був вже лист від Торгово-промислової палати стосовно офіційного закінчення обставин непереборної сили?
Medicus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:05

  Medicus написав:Доброго дня, шановні українці.

Що скажите з приводу цієї світлини, стосовно завершення терміну дії канікул?
https://www.ukrgasbank.com/press_center/announcement/13137-
Сьогодні отримав лист від цього ж банку стосовно припинення канікул з 1.05.22.

Може був вже лист від Торгово-промислової палати стосовно офіційного закінчення обставин непереборної сили?

там немає інформації про припинення канікул
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:47

8)
у кого-то есть свежая инфа: и сейчас $ (или €) на "депо по льготному курсу" открывают?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:55

Re: Укргазбанк

  flysoulfly написав:у кого-то есть свежая инфа: и сейчас $ (или €) на "депо по льготному курсу" открывают


Я в конце марта и начале апреля в Киеве еще успел. Потом - облом. Только при наличии валюты в кассе.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:15

Re: Укргазбанк

Чи потрібно йти до банку для купівлі військових ОВДП, якщо раніше договір для операцій з цінними паперами з даним банком не укладав?
В Екобанк є можливість подати заявку, але чи проводиться вся процедура онлайн (як в Моно)?
І чи беруть комісію, якщо купувати їх з ПроЗапасу?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:04

  Rebel написав:Чи потрібно йти до банку для купівлі військових ОВДП, якщо раніше договір для операцій з цінними паперами з даним банком не укладав?
В Екобанк є можливість подати заявку, але чи проводиться вся процедура онлайн (як в Моно)?
І чи беруть комісію, якщо купувати їх з ПроЗапасу?

Да, в любом случае ногами. Подадите заявку, вам пришлют полмут что делать
Що необхідно зробити:
Відкрити поточний рахунок (Тарифний план «Приватний») з метою придбання клієнтами військових ОВДП (проводяться на безоплатній основі), (у разі відсутності ), та з акумулювати бажану суму. Важливо! У разі оплати з карткового рахунку, може бути нарахована комісія згідно Тарифів АБ «УКРГАЗБАНК».
(Звернутись до менеджера відділення АБ «УКРГАЗБАНК»)
Відкрити рахунок у цінних паперах (ЦП) в АБ «УКРГАЗБАНК».
Звернутись до департаменту депозитарної діяльності АБ «УКРГАЗБАНК»:
Електронна адреса: zberigach@ukrgasbank.com
Вказати в темі електронного листа: «Хочу відкрити рахунок у ЦП для купівлі військових облігацій» та заповнити таблицю
Укласти Генеральний договір про надання інвестиційних послуг з АБ «УКРГАЗБАНК»:
Електронна адреса: trader@ukrgasbank.com
За телефоном або одним з месенджерів
Погодити заявку на участь в аукціоні Мінфіну або Договір купівлі-продажу цінних паперів (в разі придбання з портфелю банку).
(Звернутись до менеджера відділення АБ «УКРГАЗБАНК» або надіслати електронною поштою).
Перерахувати кошти з поточного рахунку/карткового рахунку на рахунок вказаний у договорі для оплати за придбані цінні папери.
(Звернутись до менеджера відділення АБ «УКРГАЗБАНК» або здійснити платіж за реквізитами в мобільному додатку «Еко-Банк»).
Послуги АБ «УКРГАЗБАНК» з придбання військових ОВДП надаються без сплати комісії за придбання!!!

ВАЖЛИВО!
Виплата доходу за цінними паперами (сум погашення) здійснюється виключно в разі фактичного підписання усіх документів та договорів. Тому, необхідно при першій нагоді звернутися до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК» та підписати усі документи. Підписати документи потрібно не пізніше 10-ти банківських днів після закінчення воєнного стану або до дати погашення цінних паперів.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:35

Hemi А якщо рахунок у цінних паперах вже відкритий, при повторному придбанні потрібно відкривати новий чи Цінні папери будуть враховані на вже діючому?
svmasha30
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