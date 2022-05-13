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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 кві, 2022 12:27
Re: Укргазбанк
На сайте указаны другие
Додано: Нед 17 кві, 2022 19:10
Investor_K
Невже? На якому сайті?
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:00
Завершення кредитних канікул
Доброго дня, шановні українці.
Що скажите з приводу цієї світлини, стосовно завершення терміну дії канікул?
Сьогодні отримав лист від цього ж банку стосовно припинення канікул з 1.05.22.
Може був вже лист від Торгово-промислової палати стосовно офіційного закінчення обставин непереборної сили?
Додано: Чет 28 кві, 2022 17:05
там немає інформації про припинення канікул
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:47
у кого-то есть свежая инфа: и сейчас $ (или €) на "депо по льготному курсу" открывают?
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:55
Re: Укргазбанк
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:15
Re: Укргазбанк
Чи потрібно йти до банку для купівлі військових ОВДП, якщо раніше договір для операцій з цінними паперами з даним банком не укладав?
В Екобанк є можливість подати заявку, але чи проводиться вся процедура онлайн (як в Моно)?
І чи беруть комісію, якщо купувати їх з ПроЗапасу?
Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:04
Да, в любом случае ногами. Подадите заявку, вам пришлют полмут что делать
Що необхідно зробити:
Відкрити поточний рахунок (Тарифний план «Приватний») з метою придбання клієнтами військових ОВДП (проводяться на безоплатній основі), (у разі відсутності ), та з акумулювати бажану суму. Важливо! У разі оплати з карткового рахунку, може бути нарахована комісія згідно Тарифів АБ «УКРГАЗБАНК».
(Звернутись до менеджера відділення АБ «УКРГАЗБАНК»)
Відкрити рахунок у цінних паперах (ЦП) в АБ «УКРГАЗБАНК».
Звернутись до департаменту депозитарної діяльності АБ «УКРГАЗБАНК»:
Електронна адреса: zberigach@ukrgasbank.com
Вказати в темі електронного листа: «Хочу відкрити рахунок у ЦП для купівлі військових облігацій» та заповнити таблицю
Укласти Генеральний договір про надання інвестиційних послуг з АБ «УКРГАЗБАНК»:
Електронна адреса: trader@ukrgasbank.com
За телефоном або одним з месенджерів
Погодити заявку на участь в аукціоні Мінфіну або Договір купівлі-продажу цінних паперів (в разі придбання з портфелю банку).
(Звернутись до менеджера відділення АБ «УКРГАЗБАНК» або надіслати електронною поштою).
Перерахувати кошти з поточного рахунку/карткового рахунку на рахунок вказаний у договорі для оплати за придбані цінні папери.
(Звернутись до менеджера відділення АБ «УКРГАЗБАНК» або здійснити платіж за реквізитами в мобільному додатку «Еко-Банк»).
Послуги АБ «УКРГАЗБАНК» з придбання військових ОВДП надаються без сплати комісії за придбання!!!
ВАЖЛИВО!
Виплата доходу за цінними паперами (сум погашення) здійснюється виключно в разі фактичного підписання усіх документів та договорів. Тому, необхідно при першій нагоді звернутися до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК» та підписати усі документи. Підписати документи потрібно не пізніше 10-ти банківських днів після закінчення воєнного стану або до дати погашення цінних паперів.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:35
Hemi А якщо рахунок у цінних паперах вже відкритий, при повторному придбанні потрібно відкривати новий чи Цінні папери будуть враховані на вже діючому?
Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:10
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