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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:50

  Rebel написав:Чи потрібно йти до банку для купівлі військових ОВДП, якщо раніше договір для операцій з цінними паперами з даним банком не укладав?
В Екобанк є можливість подати заявку, але чи проводиться вся процедура онлайн (як в Моно)?
І чи беруть комісію, якщо купувати їх з ПроЗапасу?

Комиссию не брали
Прислали договор на открытие счета ценных бумаг на мейл, и договор на покупку облигаций тоже. Купленные облигации видны в приложении. В отделение для подписания надо будет пойти после окончания военного положения или по сроку погашения.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:18

Rebel
З ПроЗапасу взяли 0.5% комиссії (попередили).
До банку пішла, підписала договір, одночасно відкрила рахунок у ц/п, тільки тоді перерахували на цей рахунок кошти з ПроЗапасу. У Додатку - розділ Цінні папери.
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:29

  svmasha30 написав:Hemi А якщо рахунок у цінних паперах вже відкритий, при повторному придбанні потрібно відкривати новий чи Цінні папери будуть враховані на вже діючому?

На уже имеющемся (если счет в ЦП был открыт в УГБ)
Smitten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:32

  svmasha30 написав:Rebel
З ПроЗапасу взяли 0.5% комиссії (попередили).

А на каком основании взяли комиссию? Не должны были..
Smitten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:36

Re: Укргазбанк

Як все складно у них.Та ще й з комісіями.В чому сенс купувати саме а укргазі якщо можна в тому ж моно купити швидко і без оціз всіх складнощів?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:41

  посетитель написав:Як все складно у них.Та ще й з комісіями.В чому сенс купувати саме а укргазі якщо можна в тому ж моно купити швидко і без оціз всіх складнощів?

К примеру смысл в том что валютные облигации у мони купить нельзя, а в укргазе можно
WallNutPen
 
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  #<1 ... 18192021
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