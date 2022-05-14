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Укргазбанк
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:50
Rebel написав:
Чи потрібно йти до банку для купівлі військових ОВДП, якщо раніше договір для операцій з цінними паперами з даним банком не укладав?
В Екобанк є можливість подати заявку, але чи проводиться вся процедура онлайн (як в Моно)?
І чи беруть комісію, якщо купувати їх з ПроЗапасу?
Комиссию не брали
Прислали договор на открытие счета ценных бумаг на мейл, и договор на покупку облигаций тоже. Купленные облигации видны в приложении. В отделение для подписания надо будет пойти после окончания военного положения или по сроку погашения.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:18
Rebel
З ПроЗапасу взяли 0.5% комиссії (попередили).
До банку пішла, підписала договір, одночасно відкрила рахунок у ц/п, тільки тоді перерахували на цей рахунок кошти з ПроЗапасу. У Додатку - розділ Цінні папери.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:29
svmasha30 написав:Hemi
А якщо рахунок у цінних паперах вже відкритий, при повторному придбанні потрібно відкривати новий чи Цінні папери будуть враховані на вже діючому?
На уже имеющемся (если счет в ЦП был открыт в УГБ)
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:32
svmasha30 написав:Rebel
З ПроЗапасу взяли 0.5% комиссії (попередили).
А на каком основании взяли комиссию? Не должны были..
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:36
Як все складно у них.Та ще й з комісіями.В чому сенс купувати саме а укргазі якщо можна в тому ж моно купити швидко і без оціз всіх складнощів?
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:41
посетитель написав:
Як все складно у них.Та ще й з комісіями.В чому сенс купувати саме а укргазі якщо можна в тому ж моно купити швидко і без оціз всіх складнощів?
К примеру смысл в том что валютные облигации у мони купить нельзя, а в укргазе можно
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WallNutPen
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Додано: Суб 14 тра, 2022 08:08
WallNutPen написав: посетитель написав:
Як все складно у них.Та ще й з комісіями.В чому сенс купувати саме а укргазі якщо можна в тому ж моно купити швидко і без оціз всіх складнощів?
К примеру смысл в том что валютные облигации у мони купить нельзя, а в укргазе можно
ну якщо валютні тоді так
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Додано: Суб 14 тра, 2022 09:34
svmasha30 написав:
З ПроЗапасу взяли 0.5% комиссії (попередили).
Можно открыть текущий счет. На него с ПРОзапаса без комиссии и с него покупка бумаг тоже без комиссии.
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