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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:35

  Smitten написав:
  svmasha30 написав:Rebel
З ПроЗапасу взяли 0.5% комиссії (попередили).

А на каком основании взяли комиссию? Не должны были..

В автоматичному режимі списалося) Та хай банк заробляє)) Хоч інколи :wink:
svmasha30
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:39

  посетитель написав:Як все складно у них.Та ще й з комісіями.В чому сенс купувати саме а укргазі якщо можна в тому ж моно купити швидко і без оціз всіх складнощів?

А який сенс "з усіма складнощами" відкривати рахунки у n-ному та непотрібному банку? Інколи можна і комісією знехтувати :P
Востаннє редагувалось svmasha30 в Суб 14 тра, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.
svmasha30
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:41

  Ромасик написав:
  ingtrans написав:
  svmasha30 написав:З ПроЗапасу взяли 0.5% комиссії (попередили).

Можно открыть текущий счет. На него с ПРОзапаса без комиссии и с него покупка бумаг тоже без комиссии.

сколько стоит текущий счет? Сколько стоит обнал потом?

Открытие, пополнение с ПРОЗапас, покупка ценных бумаг и закрытие бесплатно. Остальные тарифы особо не знаю.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:44

  svmasha30 написав:В автоматичному режимі списалося)

А, так это не комиссия с прозапаса. это комиссия за зачисление на приватный. Она всегда была. Хотя когда покупал цб последний оказалось то что совсем не обязательно платить через него ))))
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:47

  Smitten написав:
  svmasha30 написав:В автоматичному режимі списалося)

А, так это не комиссия с прозапаса. это комиссия за зачисление на приватный. Она всегда была. Хотя когда покупал цб последний оказалось то что совсем не обязательно платить через него ))))

Не-не, как раз если без промежуточного счета, то будет комиссия 0,5%, а через Приватный не будет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:00

Smitten
це було пряме перерахування з ПроЗапаса на рахунок цінних паперів
svmasha30
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:20

  Andey написав:Панове, чи можна купити валютні облігації в Укргазбанку якщо на руках тільки гривня?

Зараз - на жаль - ні
WallNutPen
 
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  #<1 ... 19202122
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