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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:39
посетитель написав:
Як все складно у них.Та ще й з комісіями.В чому сенс купувати саме а укргазі якщо можна в тому ж моно купити швидко і без оціз всіх складнощів?
А який сенс "з усіма складнощами" відкривати рахунки у n-ному та непотрібному банку? Інколи можна і комісією знехтувати
Востаннє редагувалось svmasha30
в Суб 14 тра, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 13:41
Ромасик написав: ingtrans написав: svmasha30 написав:
З ПроЗапасу взяли 0.5% комиссії (попередили).
Можно открыть текущий счет. На него с ПРОзапаса без комиссии и с него покупка бумаг тоже без комиссии.
сколько стоит текущий счет? Сколько стоит обнал потом?
Открытие, пополнение с ПРОЗапас, покупка ценных бумаг и закрытие бесплатно. Остальные тарифы особо не знаю.
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ingtrans
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Додано: Суб 14 тра, 2022 13:44
svmasha30 написав:
В автоматичному режимі списалося)
А, так это не комиссия с прозапаса. это комиссия за зачисление на приватный. Она всегда была. Хотя когда покупал цб последний оказалось то что совсем не обязательно платить через него ))))
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Smitten
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Додано: Суб 14 тра, 2022 13:47
Smitten написав: svmasha30 написав:
В автоматичному режимі списалося)
А, так это не комиссия с прозапаса. это комиссия за зачисление на приватный. Она всегда была. Хотя когда покупал цб последний оказалось то что совсем не обязательно платить через него ))))
Не-не, как раз если без промежуточного счета, то будет комиссия 0,5%, а через Приватный не будет.
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ingtrans
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:00
Smitten
це було пряме перерахування з ПроЗапаса на рахунок цінних паперів
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svmasha30
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Додано: Суб 14 тра, 2022 14:20
Andey написав:
Панове, чи можна купити валютні облігації в Укргазбанку якщо на руках тільки гривня?
Зараз - на жаль - ні
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Додано: Нед 15 тра, 2022 16:05
svmasha30 написав:Smitten
це було пряме перерахування з ПроЗапаса на рахунок цінних паперів
И Вы правы и я прав
. Вы платили в отделении, я через приложение. Имейте в виду на будущее что так можно без комиссии
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Smitten
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Додано: Нед 15 тра, 2022 16:11
Smitten написав: svmasha30 написав:Smitten
це було пряме перерахування з ПроЗапаса на рахунок цінних паперів
И Вы правы и я прав
. Вы платили в отделении, я через приложение. Имейте в виду на будущее что так можно без комиссии
А как так можно? Вроде у них не было возможности самостоятельно покупать ценные бумаги.
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ingtrans
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Додано: Нед 15 тра, 2022 16:22
ingtrans написав:
А как так можно? Вроде у них не было возможности самостоятельно покупать ценные бумаги.
Не совсем точно написал. В приложении делал платеж на счет для покупки цб со счета прозапас. Сама покупка, конечно, не в приложении
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Smitten
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