Ось, наприклад, є такий документ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 17:20
Re: Укргазбанк
А де на сайті банку відображаються всі тарифи по ПроЗапас-у? Зокрема, пам'ятаю, що з березня (?) беруть 0.3% за СЕП, але цікавить саме повний документ, який відображає поточну ситуацію.
Ось, наприклад, є такий документ
Додано: Пон 16 тра, 2022 18:14
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