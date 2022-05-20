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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:20

Re: Укргазбанк

А де на сайті банку відображаються всі тарифи по ПроЗапас-у? Зокрема, пам'ятаю, що з березня (?) беруть 0.3% за СЕП, але цікавить саме повний документ, який відображає поточну ситуацію.
Ось, наприклад, є такий документ https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... r_2302.pdf але там малувато інфи.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:14

  Rebel написав:А де на сайті банку відображаються всі тарифи по ПроЗапас-у? Зокрема, пам'ятаю, що з березня (?) беруть 0.3% за СЕП, але цікавить саме повний документ, який відображає поточну ситуацію.
Ось, наприклад, є такий документ https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... r_2302.pdf але там малувато інфи.

Тут, чинний документ.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:36

Валютні облігації

А чи має банк зараз в наявності валютні військові облігації для купівлі?
В додатку сьогодні не бачу. Тільки гривня.
Їх там має показувати за наявності?
bor
 
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  #<1 ... 20212223
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