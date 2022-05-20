А де на сайті банку відображаються всі тарифи по ПроЗапас-у? Зокрема, пам'ятаю, що з березня (?) беруть 0.3% за СЕП, але цікавить саме повний документ, який відображає поточну ситуацію. Ось, наприклад, є такий документ https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... r_2302.pdf але там малувато інфи.
Rebel написав:А де на сайті банку відображаються всі тарифи по ПроЗапас-у? Зокрема, пам'ятаю, що з березня (?) беруть 0.3% за СЕП, але цікавить саме повний документ, який відображає поточну ситуацію. Ось, наприклад, є такий документ https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... r_2302.pdf але там малувато інфи.