А де на сайті банку відображаються всі тарифи по ПроЗапас-у? Зокрема, пам'ятаю, що з березня (?) беруть 0.3% за СЕП, але цікавить саме повний документ, який відображає поточну ситуацію. Ось, наприклад, є такий документ https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... r_2302.pdf але там малувато інфи.
Rebel написав:А де на сайті банку відображаються всі тарифи по ПроЗапас-у? Зокрема, пам'ятаю, що з березня (?) беруть 0.3% за СЕП, але цікавить саме повний документ, який відображає поточну ситуацію. Ось, наприклад, є такий документ https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... r_2302.pdf але там малувато інфи.
bor написав:А чи має банк зараз в наявності валютні військові облігації для купівлі? В додатку сьогодні не бачу. Тільки гривня. Їх там має показувати за наявності?
Мінфін більше не буде випускати валютних, тільки гривневі. Можете знайти на вторичці старі випуски, Приват наприклад
чому не буде? згідно календаря аукціонів Мінфіну, час від часу це трапляється https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv можливо дійсно, новий випуск буває рідко, зате по старих бумагаг бувають до-випуски і до валютних теж.