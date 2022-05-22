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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:20

Re: Укргазбанк

А де на сайті банку відображаються всі тарифи по ПроЗапас-у? Зокрема, пам'ятаю, що з березня (?) беруть 0.3% за СЕП, але цікавить саме повний документ, який відображає поточну ситуацію.
Ось, наприклад, є такий документ https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... r_2302.pdf але там малувато інфи.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 18:14

  Rebel написав:А де на сайті банку відображаються всі тарифи по ПроЗапас-у? Зокрема, пам'ятаю, що з березня (?) беруть 0.3% за СЕП, але цікавить саме повний документ, який відображає поточну ситуацію.
Ось, наприклад, є такий документ https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... r_2302.pdf але там малувато інфи.

Тут, чинний документ.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:36

Валютні облігації

А чи має банк зараз в наявності валютні військові облігації для купівлі?
В додатку сьогодні не бачу. Тільки гривня.
Їх там має показувати за наявності?
bor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:36

  bor написав:А чи має банк зараз в наявності валютні військові облігації для купівлі?
В додатку сьогодні не бачу. Тільки гривня.
Їх там має показувати за наявності?

Мінфін більше не буде випускати валютних, тільки гривневі. Можете знайти на вторичці старі випуски, Приват наприклад
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:26

  bor написав:А чи має банк зараз в наявності валютні військові облігації для купівлі?
В додатку сьогодні не бачу. Тільки гривня.
Їх там має показувати за наявності?

Вчора точно можна було взяти, погашення 27.04.23
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:31

  Hemi написав:
  bor написав:А чи має банк зараз в наявності валютні військові облігації для купівлі?
В додатку сьогодні не бачу. Тільки гривня.
Їх там має показувати за наявності?

Мінфін більше не буде випускати валютних, тільки гривневі. Можете знайти на вторичці старі випуски, Приват наприклад


чому не буде?
згідно календаря аукціонів Мінфіну, час від часу це трапляється
https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
можливо дійсно, новий випуск буває рідко, зате по старих бумагаг бувають до-випуски
і до валютних теж.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:49

Re: Укргазбанк

Зарахувати кошти (грн.) на картку ПроЗапас з картки Моно буде без комісії?
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 21:19

  reef написав:Зарахувати кошти (грн.) на картку ПроЗапас з картки Моно буде без комісії?
так
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:09

Re: Укргазбанк

А карта Газа работает у всех нормально? Через Изипей мобильник не пополняет, в магазине через раз рассчитывается.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:19

Re: Укргазбанк

У меня гривневый прозапас карточка. Работает чотко
Investor_K
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  #<1 ... 20212223
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