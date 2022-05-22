|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:00
Investor_K написав:
У меня гривневый прозапас карточка. Работает чотко
кстати за переводы денег через сторонний сервис на Прозапасе берут комиссию? 0,5-1%?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему