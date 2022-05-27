кстати за переводы денег через сторонний сервис на Прозапасе берут комиссию? 0,5-1%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:00
Додано: П'ят 27 тра, 2022 00:02
На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:13
Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:30
Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:57
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