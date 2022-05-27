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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:00

  Investor_K написав:У меня гривневый прозапас карточка. Работает чотко

кстати за переводы денег через сторонний сервис на Прозапасе берут комиссию? 0,5-1%?
sergia
 
Повідомлень: 432
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Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 00:02

На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
sergia
 
Повідомлень: 432
З нами з: 14.12.20
Подякував: 94 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:13

  sergia написав:На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?

Чим надсилаєте? Чи народ повинен гадать?
Hemi
 
Повідомлень: 175
З нами з: 13.04.20
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:30

  Hemi написав:
  sergia написав:На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?

Чим надсилаєте? Чи народ повинен гадать?

А хіба це повинно мати значення? Та ж Альфа без проблем приймала
sergia
 
Повідомлень: 432
З нами з: 14.12.20
Подякував: 94 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:57

  sergia написав:На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?

Да, здесь есть такое. Нет безналичного пополнения, только касса. Такое у многих есть.
Monk23
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Повідомлень: 221
З нами з: 11.07.19
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