RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 13:00

  Investor_K написав:У меня гривневый прозапас карточка. Работает чотко

кстати за переводы денег через сторонний сервис на Прозапасе берут комиссию? 0,5-1%?
sergia
 
Повідомлень: 435
З нами з: 14.12.20
Подякував: 95 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 00:02

На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
sergia
 
Повідомлень: 435
З нами з: 14.12.20
Подякував: 95 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:13

  sergia написав:На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?

Чим надсилаєте? Чи народ повинен гадать?
Hemi
 
Повідомлень: 175
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:30

  Hemi написав:
  sergia написав:На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?

Чим надсилаєте? Чи народ повинен гадать?

А хіба це повинно мати значення? Та ж Альфа без проблем приймала
sergia
 
Повідомлень: 435
З нами з: 14.12.20
Подякував: 95 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:57

  sergia написав:На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?

Да, здесь есть такое. Нет безналичного пополнения, только касса. Такое у многих есть.
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 11.07.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:37

  Monk23 написав:
  sergia написав:На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?

Да, здесь есть такое. Нет безналичного пополнения, только касса. Такое у многих есть.

Понял. Спасибо! Альфа, Приват вроде нормально. Укрсиб как-то кидонул, но там другая тема была по зачислениям с Пайсенда.
Как-то напрягать стал Газ когда начал более-менее активно им пользоваться). То пин-код по два раза требует, то в веб-версию пароль не принимает иногда, вчера в веб-версии не смог с карты на карту перекинуть, тут еще переводы оказывается не принимает.
sergia
 
Повідомлень: 435
З нами з: 14.12.20
Подякував: 95 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:53

  sergia написав:
  Monk23 написав:
  sergia написав:На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?

Да, здесь есть такое. Нет безналичного пополнения, только касса. Такое у многих есть.

Понял. Спасибо! Альфа, Приват вроде нормально. Укрсиб как-то кидонул, но там другая тема была по зачислениям с Пайсенда.
Как-то напрягать стал Газ когда начал более-менее активно им пользоваться). То пин-код по два раза требует, то в веб-версию пароль не принимает иногда, вчера в веб-версии не смог с карты на карту перекинуть, тут еще переводы оказывается не принимает.

А ещё Смс при входе в кабинет ИБ не приходит
reef
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 28.08.07
Подякував: 181 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:03

  sergia написав:На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
в назначении платежа надо указывать субсчет в долларах. иначе перевод пойдет на грн карту и банк его не примет.разные валюты.
Яша
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 10.04.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:07

  reef написав:
  sergia написав:
  Monk23 написав:Да, здесь есть такое. Нет безналичного пополнения, только касса. Такое у многих есть.

Понял. Спасибо! Альфа, Приват вроде нормально. Укрсиб как-то кидонул, но там другая тема была по зачислениям с Пайсенда.
Как-то напрягать стал Газ когда начал более-менее активно им пользоваться). То пин-код по два раза требует, то в веб-версию пароль не принимает иногда, вчера в веб-версии не смог с карты на карту перекинуть, тут еще переводы оказывается не принимает.

А ещё Смс при входе в кабинет ИБ не приходит

бывает и такое периодически.
sergia
 
Повідомлень: 435
З нами з: 14.12.20
Подякував: 95 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:08

  Яша написав:
  sergia написав:На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
в назначении платежа надо указывать субсчет в долларах. иначе перевод пойдет на грн карту и банк его не примет.разные валюты.

мова йшлась про переказ з картки на картку Р2Р через сторонній сервіс, а не про СЕП з додатку Газа
sergia
 
Повідомлень: 435
З нами з: 14.12.20
Подякував: 95 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, patrikk, Sain_повернувся, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (190)
27.05.2022 13:35
monobank (751)
27.05.2022 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.