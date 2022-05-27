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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 тра, 2022 13:00
Investor_K написав:
У меня гривневый прозапас карточка. Работает чотко
кстати за переводы денег через сторонний сервис на Прозапасе берут комиссию? 0,5-1%?
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sergia
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 00:02
На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
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sergia
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:13
sergia написав:
На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
Чим надсилаєте? Чи народ повинен гадать?
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Hemi
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:30
Hemi написав: sergia написав:
На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
Чим надсилаєте? Чи народ повинен гадать?
А хіба це повинно мати значення? Та ж Альфа без проблем приймала
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sergia
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 08:57
sergia написав:
На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
Да, здесь есть такое. Нет безналичного пополнения, только касса. Такое у многих есть.
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Monk23
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 09:37
Monk23 написав: sergia написав:
На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
Да, здесь есть такое. Нет безналичного пополнения, только касса. Такое у многих есть.
Понял. Спасибо! Альфа, Приват вроде нормально. Укрсиб как-то кидонул, но там другая тема была по зачислениям с Пайсенда.
Как-то напрягать стал Газ когда начал более-менее активно им пользоваться). То пин-код по два раза требует, то в веб-версию пароль не принимает иногда, вчера в веб-версии не смог с карты на карту перекинуть, тут еще переводы оказывается не принимает.
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sergia
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:53
sergia написав: Monk23 написав: sergia написав:
На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
Да, здесь есть такое. Нет безналичного пополнения, только касса. Такое у многих есть.
Понял. Спасибо! Альфа, Приват вроде нормально. Укрсиб как-то кидонул, но там другая тема была по зачислениям с Пайсенда.
Как-то напрягать стал Газ когда начал более-менее активно им пользоваться). То пин-код по два раза требует, то в веб-версию пароль не принимает иногда, вчера в веб-версии не смог с карты на карту перекинуть, тут еще переводы оказывается не принимает.
А ещё Смс при входе в кабинет ИБ не приходит
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reef
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:03
sergia написав:
На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
в назначении платежа надо указывать субсчет в долларах. иначе перевод пойдет на грн карту и банк его не примет.разные валюты.
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Яша
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:07
reef написав: sergia написав: Monk23 написав:
Да, здесь есть такое. Нет безналичного пополнения, только касса. Такое у многих есть.
Понял. Спасибо! Альфа, Приват вроде нормально. Укрсиб как-то кидонул, но там другая тема была по зачислениям с Пайсенда.
Как-то напрягать стал Газ когда начал более-менее активно им пользоваться). То пин-код по два раза требует, то в веб-версию пароль не принимает иногда, вчера в веб-версии не смог с карты на карту перекинуть, тут еще переводы оказывается не принимает.
А ещё Смс при входе в кабинет ИБ не приходит
бывает и такое периодически.
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sergia
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:08
Яша написав: sergia написав:
На прозапасі відкрив додаткову віртуальну картку $. Але на неї мені не можуть надсилати валюту. Банк не приймає. Це така особливість Газу?
в назначении платежа надо указывать субсчет в долларах. иначе перевод пойдет на грн карту и банк его не примет.разные валюты.
мова йшлась про переказ з картки на картку Р2Р через сторонній сервіс, а не про СЕП з додатку Газа
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sergia
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