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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 23:22
Газбанк все більше дивує.
Через Приват24 не пройшов платіж тому что картка Газу не підтримує 3DS.
Через додаток Газу не зміг сплатити комуналку, видає помилку.
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sergia
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