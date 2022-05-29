Газбанк все більше дивує.
Через Приват24 не пройшов платіж тому что картка Газу не підтримує 3DS.
Через додаток Газу не зміг сплатити комуналку, видає помилку.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 23:22
Re: Укргазбанк
Газбанк все більше дивує.
Через Приват24 не пройшов платіж тому что картка Газу не підтримує 3DS.
Через додаток Газу не зміг сплатити комуналку, видає помилку.
Додано: Нед 29 тра, 2022 02:31
sergia Расслабьтесь, это банк для людей старой закалки, а не всяких хипстеров) разве что форексом можно побаловаться
|