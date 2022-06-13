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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 23:22

Re: Укргазбанк

Газбанк все більше дивує.
Через Приват24 не пройшов платіж тому что картка Газу не підтримує 3DS.
Через додаток Газу не зміг сплатити комуналку, видає помилку.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 тра, 2022 02:31

sergia Расслабьтесь, это банк для людей старой закалки, а не всяких хипстеров) разве что форексом можно побаловаться
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:05

  Bosstone написав:sergia Расслабьтесь, это банк для людей старой закалки, а не всяких хипстеров) разве что форексом можно побаловаться

банк специфический понял это, а сейчас с % по депо в других банках нужно что-то думать с Газом. А на Форексе по чём можно $ прикупить и насколько это муторная тема там?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:21

  sergia написав:
  Bosstone написав:sergia Расслабьтесь, это банк для людей старой закалки, а не всяких хипстеров) разве что форексом можно побаловаться

банк специфический понял это, а сейчас с % по депо в других банках нужно что-то думать с Газом. А на Форексе по чём можно $ прикупить и насколько это муторная тема там?

я форексом занимался у них лет 10 назад. То там валюта счета была доллары. Т.е. за гривню доллары точно не купите. Впрочем как и гривню за доллары.

Форекс - это не о покупке валюты для себя, это о спекуляциях.
Ромасик
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