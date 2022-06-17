Газбанк все більше дивує.
Через Приват24 не пройшов платіж тому что картка Газу не підтримує 3DS.
Через додаток Газу не зміг сплатити комуналку, видає помилку.
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Додано: Суб 28 тра, 2022 23:22
Re: Укргазбанк
Газбанк все більше дивує.
Через Приват24 не пройшов платіж тому что картка Газу не підтримує 3DS.
Через додаток Газу не зміг сплатити комуналку, видає помилку.
Додано: Нед 29 тра, 2022 02:31
sergia Расслабьтесь, это банк для людей старой закалки, а не всяких хипстеров) разве что форексом можно побаловаться
Додано: Пон 13 чер, 2022 15:05
банк специфический понял это, а сейчас с % по депо в других банках нужно что-то думать с Газом. А на Форексе по чём можно $ прикупить и насколько это муторная тема там?
Додано: Пон 13 чер, 2022 19:21
я форексом занимался у них лет 10 назад. То там валюта счета была доллары. Т.е. за гривню доллары точно не купите. Впрочем как и гривню за доллары.
Форекс - это не о покупке валюты для себя, это о спекуляциях.
Додано: Чет 16 чер, 2022 20:46
Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:04
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