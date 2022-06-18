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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 23:22
Газбанк все більше дивує.
Через Приват24 не пройшов платіж тому что картка Газу не підтримує 3DS.
Через додаток Газу не зміг сплатити комуналку, видає помилку.
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sergia
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Додано: Нед 29 тра, 2022 02:31
sergia Расслабьтесь, это банк для людей старой закалки, а не всяких хипстеров) разве что форексом можно побаловаться
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Bosstone
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:05
Bosstone написав:sergia
Расслабьтесь, это банк для людей старой закалки, а не всяких хипстеров) разве что форексом можно побаловаться
банк специфический понял это, а сейчас с % по депо в других банках нужно что-то думать с Газом. А на Форексе по чём можно $ прикупить и насколько это муторная тема там?
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sergia
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:21
sergia написав: Bosstone написав:sergia
Расслабьтесь, это банк для людей старой закалки, а не всяких хипстеров) разве что форексом можно побаловаться
банк специфический понял это, а сейчас с % по депо в других банках нужно что-то думать с Газом. А на Форексе по чём можно $ прикупить и насколько это муторная тема там?
я форексом занимался у них лет 10 назад. То там валюта счета была доллары. Т.е. за гривню доллары точно не купите. Впрочем как и гривню за доллары.
Форекс - это не о покупке валюты для себя, это о спекуляциях.
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Ромасик
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Додано: Чет 16 чер, 2022 11:27
Подскажите, в Газе можно заказывать валюту?
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Sergion
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Додано: Чет 16 чер, 2022 20:46
Sergion написав:
Подскажите, в Газе можно заказывать валюту?
Да,по курсу,гривнєю
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sens
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 16:04
sens написав: Sergion написав:
Подскажите, в Газе можно заказывать валюту
?
Да, по курсу, гривнєю
WTF ?
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flysoulfly
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Додано: Суб 18 чер, 2022 12:28
Sergion написав:
Подскажите, в Газе можно заказывать валюту?
Если нужно снять со своих счетов валюту, то нужно обращаться в отделение Укргаза. Предзаказа удалённо тут нет. Ситуация у них неплохая: в Житомире без предзаказа выдали 1000 долларов.
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lara_08
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Додано: Суб 18 чер, 2022 12:29
flysoulfly написав:
sens написав: Sergion написав:
Подскажите, в Газе можно заказывать валюту
?
Да, по курсу, гривнєю
WTF ?
То шутки шутят
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lara_08
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Додано: Суб 18 чер, 2022 12:44
Да, по курсу, гривнєю
[/quote]
WTF ?[/quote]
То шутки шутят[/quote]
в области , не Киевской , так и шутят
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sens
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