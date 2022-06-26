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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 чер, 2022 11:24
sens написав: Sergion написав:
Подскажите, в Газе можно заказывать валюту?
Да,по курсу,гривнєю
Это где такое безобразие творится??!
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asti
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Додано: Пон 20 чер, 2022 08:46
sens написав:
Да, по курсу, гривнєю
WTF ?[/quote]
То шутки шутят[/quote]
в области , не Киевской , так и шутят[/quote]
на лоха везде стараются, в провинции тем более
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cohan
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Додано: Нед 26 чер, 2022 18:13
Прозапапас гривневий став 4/9.Правда там з нього без комісії так і не виведеш.
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посетитель
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Додано: Нед 26 чер, 2022 18:32
посетитель написав:
Прозапапас гривневий став 4/9.Правда там з нього без комісії так і не виведеш.
Поэтому он и не интересен.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 26 чер, 2022 19:00
посетитель написав:
Прозапапас гривневий став 4/9.Правда там з нього без комісії так і не виведеш.
А до цього скільки було?
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Investor_K
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Додано: Нед 26 чер, 2022 19:00
Investor_K написав: посетитель написав:
Прозапапас гривневий став 4/9.Правда там з нього без комісії так і не виведеш.
А до цього скільки було?
3%/6%
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lloydbanksua
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Додано: Нед 26 чер, 2022 19:16
lloydbanksua написав: Investor_K написав: посетитель написав:
Прозапапас гривневий став 4/9.Правда там з нього без комісії так і не виведеш.
А до цього скільки було?
3%/6%
Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?
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Investor_K
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Додано: Нед 26 чер, 2022 20:14
Investor_K написав:
Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?
Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.
Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.
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klug
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Додано: Нед 26 чер, 2022 20:23
klug написав: Investor_K написав:
Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?
Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.
Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.
Так 0,5% потеря за переброску
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Investor_K
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Додано: Нед 26 чер, 2022 20:47
klug написав: Investor_K написав:
Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?
Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.
Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.
интересно, а два сразу Прозапаса в UAH банк разрешит иметь?
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flysoulfly
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