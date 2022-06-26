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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:24

  sens написав:
  Sergion написав:Подскажите, в Газе можно заказывать валюту?
Да,по курсу,гривнєю
Это где такое безобразие творится??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:46

  sens написав:Да, по курсу, гривнєю

:shock: WTF ?[/quote]
То шутки шутят[/quote]
в области , не Киевской , так и шутят[/quote]

на лоха везде стараются, в провинции тем более
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:13

Re: Укргазбанк

Прозапапас гривневий став 4/9.Правда там з нього без комісії так і не виведеш.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:32

  посетитель написав:Прозапапас гривневий став 4/9.Правда там з нього без комісії так і не виведеш.

Поэтому он и не интересен.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:00

  посетитель написав:Прозапапас гривневий став 4/9.Правда там з нього без комісії так і не виведеш.

А до цього скільки було?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:00

  Investor_K написав:
  посетитель написав:Прозапапас гривневий став 4/9.Правда там з нього без комісії так і не виведеш.

А до цього скільки було?

3%/6%
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:16

  lloydbanksua написав:
  Investor_K написав:
  посетитель написав:Прозапапас гривневий став 4/9.Правда там з нього без комісії так і не виведеш.

А до цього скільки було?

3%/6%

Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 20:14

  Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?

Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.

Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 20:23

  klug написав:
  Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?

Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.

Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.

Так 0,5% потеря за переброску
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 20:47

  klug написав:
  Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?

Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.

Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.
интересно, а два сразу Прозапаса в UAH банк разрешит иметь?
flysoulfly
 
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