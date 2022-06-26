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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 21:07

  flysoulfly написав:
  klug написав:
  Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?

Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.

Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.
интересно, а два сразу Прозапаса в UAH банк разрешит иметь?

Конечно. Я в прошлом году два открыл. Один физический, второй виртуальный. Так с февраля два и болтается теперь с нулями на остатке
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 22:10

  Investor_K написав:
  klug написав:
  Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?

Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.

Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.

Так 0,5% потеря за переброску

Так і зі старого 0,5%, у чому аргумент?
klug
 
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  #<1 ... 24252627
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