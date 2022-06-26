Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?
Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.
Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.
интересно, а два сразу Прозапаса в UAH банк разрешит иметь?
Конечно. Я в прошлом году два открыл. Один физический, второй виртуальный. Так с февраля два и болтается теперь с нулями на остатке
Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?
Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.
Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.