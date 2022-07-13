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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 21:07

  flysoulfly написав:
  klug написав:
  Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?

Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.

Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.
интересно, а два сразу Прозапаса в UAH банк разрешит иметь?

Конечно. Я в прошлом году два открыл. Один физический, второй виртуальный. Так с февраля два и болтается теперь с нулями на остатке
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 22:10

  Investor_K написав:
  klug написав:
  Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?

Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.

Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.

Так 0,5% потеря за переброску

Так і зі старого 0,5%, у чому аргумент?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 08:44

Re: Укргазбанк

Вітаю. У всіх працює додаток банку? З учорашнього дня пише, що ведуться регламенті роботи та строк їх виконання 1 година. А пройшла майже доба.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 13:50

  _PORT_UA написав:Вітаю. У всіх працює додаток банку? З учорашнього дня пише, що ведуться регламенті роботи та строк їх виконання 1 година. А пройшла майже доба.

У меня работает
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 14:04

klug Спитала у відділенні щодо ставок по Прозапасу. Пвідомили, що ставка змінюється з дати її запровадження (остання, 9%, - рахується всім прозапасам з 24 червня), а не з дати "нового" строку прозапасу, оскільки, як розя,яснили, це не класичний депозит з фіксованим строком, а вклад, по якому вільно знімаються кошти та ставка змінюється незалежно від його строку, тобто пртягом року "дії" ставка може як зменшитись, так і збільшитись незважаюи на те, що "строк" ще не пройшов. Це все - за роз,ясненнями співробтника банку
iov
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 14:08

  iov написав:klug Спитала у відділенні щодо ставок по Прозапасу. Пвідомили, що ставка змінюється з дати її запровадження (остання, 9%, - рахується всім прозапасам з 24 червня), а не з дати "нового" строку прозапасу, оскільки, як розя,яснили, це не класичний депозит з фіксованим строком, а вклад, по якому вільно знімаються кошти та ставка змінюється незалежно від його строку, тобто пртягом року "дії" ставка може як зменшитись, так і збільшитись незважаюи на те, що "строк" ще не пройшов. Це все - за роз,ясненнями співробтника банку

Думаю сотрудники лукавят. В прошлом году ставка фиксировалась по дате заключения договора и хотя в течении года ставка по новым прозапасам снижалась, по старым весь год оставалась без изменений. Может с началом войны что-то и поменялось, но до марта 2022 все было именно так
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 14:24

  iov написав:klug Спитала у відділенні щодо ставок по Прозапасу. Пвідомили, що ставка змінюється з дати її запровадження (остання, 9%, - рахується всім прозапасам з 24 червня), а не з дати "нового" строку прозапасу, оскільки, як розя,яснили, це не класичний депозит з фіксованим строком, а вклад, по якому вільно знімаються кошти та ставка змінюється незалежно від його строку, тобто пртягом року "дії" ставка може як зменшитись, так і збільшитись незважаюи на те, що "строк" ще не пройшов. Це все - за роз,ясненнями співробтника банку


вы нарвались на малограмотного сотрудника, которых в этом совке 99%.
по обычным карточкам да, - ставка меняется с момента оглашения новой, а именно по прозапасу, ставка фиксится на год. Были еще техмесячные прозапасы, там была ставка чуть больше, но меньший срок фиксации.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 13:33

Re: Укргазбанк

ну и банк ))) открыл себе счёт, так 2 дня не могу реквизиты карты увидеть)) поддержка отвечает, что "проверяются устройства" )) ору!
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:24

flysoulfly

Кто такие карусельщики?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 16:42

Re: Укргазбанк

  Andrey2512 написав:Кто такие карусельщики?

люди, неместные, что голосуют по много раз на выборах
автобусами подвозят
wtf
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