Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?
Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.
Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.
интересно, а два сразу Прозапаса в UAH банк разрешит иметь?
Конечно. Я в прошлом году два открыл. Один физический, второй виртуальный. Так с февраля два и болтается теперь с нулями на остатке
Investor_K написав:Це для усіх поточних прозапасів чи є якісь нюанси?
Ставка Прозапасу фіксується на строк дії договору, після чого пролонгується на умовах, дійсних на момент пролонгації. На даний момент усі Прозапаси річні. З цих двох фактів можна зробити висновок, що 4/9 будуть діяти для нових договорів та для тих, що будуть пролонговані після підвищення ставки, для чинних договорів умови не змінюються.
Якщо ще простіше: хочете нову ставку - відкривайте новий Прозапас.
klug Спитала у відділенні щодо ставок по Прозапасу. Пвідомили, що ставка змінюється з дати її запровадження (остання, 9%, - рахується всім прозапасам з 24 червня), а не з дати "нового" строку прозапасу, оскільки, як розя,яснили, це не класичний депозит з фіксованим строком, а вклад, по якому вільно знімаються кошти та ставка змінюється незалежно від його строку, тобто пртягом року "дії" ставка може як зменшитись, так і збільшитись незважаюи на те, що "строк" ще не пройшов. Це все - за роз,ясненнями співробтника банку
iov написав:klug Спитала у відділенні щодо ставок по Прозапасу. Пвідомили, що ставка змінюється з дати її запровадження (остання, 9%, - рахується всім прозапасам з 24 червня), а не з дати "нового" строку прозапасу, оскільки, як розя,яснили, це не класичний депозит з фіксованим строком, а вклад, по якому вільно знімаються кошти та ставка змінюється незалежно від його строку, тобто пртягом року "дії" ставка може як зменшитись, так і збільшитись незважаюи на те, що "строк" ще не пройшов. Це все - за роз,ясненнями співробтника банку
Думаю сотрудники лукавят. В прошлом году ставка фиксировалась по дате заключения договора и хотя в течении года ставка по новым прозапасам снижалась, по старым весь год оставалась без изменений. Может с началом войны что-то и поменялось, но до марта 2022 все было именно так
iov написав:klug Спитала у відділенні щодо ставок по Прозапасу. Пвідомили, що ставка змінюється з дати її запровадження (остання, 9%, - рахується всім прозапасам з 24 червня), а не з дати "нового" строку прозапасу, оскільки, як розя,яснили, це не класичний депозит з фіксованим строком, а вклад, по якому вільно знімаються кошти та ставка змінюється незалежно від його строку, тобто пртягом року "дії" ставка може як зменшитись, так і збільшитись незважаюи на те, що "строк" ще не пройшов. Це все - за роз,ясненнями співробтника банку
вы нарвались на малограмотного сотрудника, которых в этом совке 99%. по обычным карточкам да, - ставка меняется с момента оглашения новой, а именно по прозапасу, ставка фиксится на год. Были еще техмесячные прозапасы, там была ставка чуть больше, но меньший срок фиксации.