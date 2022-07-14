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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

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Укргазбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:16

Маю два старих ПроЗапаси у грн, хотів відкрити ще одну віртуалку під новий відсоток - два рази пробував у різні дні і жодна з карток у списку не з'явилася. Воно взагалі не працює чи я вибрав якийсь ліміт на ПроЗапаси?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:35

  klug написав:Маю два старих ПроЗапаси у грн, хотів відкрити ще одну віртуалку під новий відсоток - два рази пробував у різні дні і жодна з карток у списку не з'явилася. Воно взагалі не працює чи я вибрав якийсь ліміт на ПроЗапаси?

Лимит - есть. Не более 6-ти счетов на клиента, вроде.
А валютки или другие счета - есть ?
Если нет - то странно, звоните курам
mustbe
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  #<1 ... 25262728
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