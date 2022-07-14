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Укргазбанк
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Додано: Сер 13 лип, 2022 17:16
Маю два старих ПроЗапаси у грн, хотів відкрити ще одну віртуалку під новий відсоток - два рази пробував у різні дні і жодна з карток у списку не з'явилася. Воно взагалі не працює чи я вибрав якийсь ліміт на ПроЗапаси?
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klug
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Додано: Чет 14 лип, 2022 09:35
klug написав:
Маю два старих ПроЗапаси у грн, хотів відкрити ще одну віртуалку під новий відсоток - два рази пробував у різні дні і жодна з карток у списку не з'явилася. Воно взагалі не працює чи я вибрав якийсь ліміт на ПроЗапаси?
Лимит - есть. Не более 6-ти счетов на клиента, вроде.
А валютки или другие счета - есть ?
Если нет - то странно, звоните курам
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mustbe
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Додано: Чет 14 лип, 2022 11:45
Сьогодні проїжджав повз відділення Укргазу, якась дика черга аж на вулицю і на вулиці метрів 20. 😳
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Webracer
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:38
Webracer
депозити оформлюють?
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Andrey2512
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:42
Andrey2512 написав:Webracer
депозити оформлюють?
У валюті з Вашої гривні
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sens
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Додано: Чет 14 лип, 2022 14:45
sens написав:
У валюті з Вашої гривні
Сам чуть не открыл) Ещё по 36.4. Обещали вернуть даже долларами
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Andrey2512
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Додано: Чет 14 лип, 2022 15:40
mustbe написав: klug написав:
Маю два старих ПроЗапаси у грн, хотів відкрити ще одну віртуалку під новий відсоток - два рази пробував у різні дні і жодна з карток у списку не з'явилася. Воно взагалі не працює чи я вибрав якийсь ліміт на ПроЗапаси?
Лимит - есть. Не более 6-ти счетов на клиента, вроде.
А валютки или другие счета - есть ?
Если нет - то странно, звоните курам
Довго розбиралися, сказали, що якщо вже є одна віртуалка у цій валюті, то відкрити ще одну неможливо, навіть оператору на їх боці це не вдалося - лише йти до відділення
, закривати віртуалку і тоді можна буде віддалено відкрити нову.
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klug
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:16
klug написав: mustbe написав: klug написав:
Маю два старих ПроЗапаси у грн, хотів відкрити ще одну віртуалку під новий відсоток - два рази пробував у різні дні і жодна з карток у списку не з'явилася. Воно взагалі не працює чи я вибрав якийсь ліміт на ПроЗапаси?
Лимит - есть. Не более 6-ти счетов на клиента, вроде.
А валютки или другие счета - есть ?
Если нет - то странно, звоните курам
Довго розбиралися, сказали, що якщо вже є одна віртуалка у цій валюті, то відкрити ще одну неможливо, навіть оператору на їх боці це не вдалося - лише йти до відділення
, закривати віртуалку і тоді можна буде віддалено відкрити нову.
я якщо не секрет: що, я щось пропустив? і знов з'явився безкоштовний вихід з прозапаса?
чи так... тримати для сум "на морозиво" ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:25
flysoulfly написав:
я якщо не секрет: що, я щось пропустив? і знов з'явився безкоштовний вихід з прозапаса?
чи так... тримати для сум "на морозиво" ?
Безкоштовного виходу (у класичному розумінні) немає (або я не знаю). На весні були цікаві теми, після чого трошки застрягло саме "на морозиво". Хотів перекинути під кращі умови, якщо усе одно там лежать.
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klug
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Додано: Чет 14 лип, 2022 16:49
klug написав: flysoulfly написав:
я якщо не секрет: що, я щось пропустив? і знов з'явився безкоштовний вихід з прозапаса?
чи так... тримати для сум "на морозиво" ?
Безкоштовного виходу (у класичному розумінні) немає (або я не знаю). На весні були цікаві теми, після чого трошки застрягло саме "на морозиво". Хотів перекинути під кращі умови, якщо усе одно там лежать.
а при повному закритті картрахунку - з каси теж з комісом видадуть?
до речі, а є й дуже неперевірені
чутки, що з кінця наступного тижня може й онлайн-купівлю валюти знов дозволять. Раніш тут курси бували цікаві.
й вільне зняття з валютного прозапасу.
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flysoulfly
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